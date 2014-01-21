تأسيس (جناح مثالي) لتأهيل مدمني ومروجي المخدرات بسجن الملز

افتتحت شعبة سجن الملز عيادة للتوعية بأضرار المخدرات كما قامت بتأسيس (جناح مثالي) لتأهيل مدمني ومروجي المخدرات وذلك تحت إشراف متخصصين في العلاج النفسي والاجتماعي إلى جانب الإرشاد الديني.

وبدأت إدارة شعبة سجن الملز أعمالها في الجناح المثالي، والمخصص لمدمني ومروجي المخدرات يقدم من خلاله جميع المحفزات التي تميزه عن باقي الأجنحة المخصصة لقضايا المخدرات بعد التحاقهم ببرنامج تأهيل تقوم به عيادة مكافحة التدخين والتوعية بأضرار المخدرات ويحوي لقاءات دعوية وتثقيفية وتربوية ومحاضرات وعروضا مرئية هادفة وجلسات علاج نفسي بإشراف مختصين نفسانيين وباحثين اجتماعيين، والتنسيق لهم بعد خروجهم من السجن مع (بيت منتصف الطريق) الخاص بالمتعافين من إدمان المخدرات، وهذا البرنامج يعد من أوائل البرامج المتميزة المتخصصة في هذا الشأن.

ويأتي تأسيس الجناح المثالي لتأهيل مدمني ومروجي المخدرات وافتتاح عيادة التوعية بأضرار المخدرات ضمن البرامج التأهيلية والأنشطة الثقافية التي تقيمها شعبة سجن الملز والتي ترمي إلى بناء النزيل بناءً صحيحاً في فكره وسلوكه وتأهيله تأهيلاً ثقافياً واجتماعياً ونفسياً وعلمياً ومهنياً ليصبح بإذن الله تعالى مواطناً صالحاً ومؤهلاً للمساهمة في عملية تنمية وتطوير مجتمعه..