تكريم الفائزين بمنافسات المهرجان الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة .. الخميس

تكرم أمانة منطقة الرياض مساء يوم الخميس القادم الفرق الفائزة بمنافسات المهرجان الترويحى لذوي الاحتياجات الخاصة والذى تتواصل فعالياته حالياً بمركز المروة الترفيهى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الرياض. ضمن فعاليات برنامج الأمانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي. وتتضمن فعاليات المهرجان والذى يقام برعاية الرئاسة العامة لرعاية الشباب منافسات في ألعاب الكرة الطائرة بوضع الجلوس وتنس الطاولة وكرة الفريرة والجري باستخدام الكراسى المتحركة ورفع الأثقال بإلاضافة إلى عدد كبير من المسابقات الثقافية والأنشطة الترفيهية التى تهدف الأمانة من خلالها إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن ، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم بمايعزز من إندماجهم مع غيرهم من أبناء المجتمع. وقد خصصت أمانة الرياض جوائز نقدية للفرق الفائزة في جميع المنافسات الرياضية يتم تسليمها فى الحفل الختامي للمهرجان بالإضافة إلى هدايا عينية للمشاركين من ذوى الإعاقات الحركية. الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان انطلقت مساء يوم الخميس الماضى تحت إشراف عددمن المتخصصين فى رعاية المعوقين وذوى الاجتياجات الخاصة فى ملاعب مجهزة بكل مايناسب هذة الفئة وسط حضور كبيرمن أسرهم وأصدقائهم والذين يتنافسون فى تشجيع ذويهم فى أجواء رياضية وحماسية رائعة تؤكد تميز فعاليات أمانة الرياض فى تنفيذ كل هذه الأنشطة الخاصة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.