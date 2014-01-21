هيئة الأمر بالمعروف تكلف 1922 عضواً ميدانياً في الإجازة

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكليف 1922 عضواً ميدانياً من الأعضاء المؤهلين بفروع الرئاسة، لممارسة عملهم الميداني في خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين في مناطق المملكة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

ويعمل الأعضاء المكلفين بالتوجيه والتوعية ومعالجة ما قد يقع من مخالفات بالتعاون مع الجهات الأمنية حسب نظام الهيئة واختصاصها الميداني. وبدأت الإدارة العامة للشؤون الميدانية بالرئاسة خطة عملها الخاصة بالعمل قبل أيام، وتقوم مراكز الهيئة بالعمل بالنصح والتوجيه والتغطية الميدانية، ومعالجة ما يحصل من ممارسات خاطئة.