فيتامين "ب3" يحمى من خطر الإصابة بسرطان القولون

فريق بحثى من كلية الطب بجامعة جورجيا، اكتشف أن فيتامين ب 3 يمكن أن يحمى من الإصابة بسرطان القولون.

حسبما ذكرت ميديكال نيوز توداى، فإن منتجات فيتامين ب 3 والمعروف أيضاً بالنياسين تساهم فى تنظيم مستويات الكوليستيرول.

تمت الدراسة على حيوانات التجارب بقيادة دكتور فاديفيل جاناباثى واستنتج الباحثون أن ب 3 يمكنه أن ينشط الخواص المضادة للالتهاب فى الخلايا المناعية، حيث يشرح أحد المشاركين فى البحث دكتور ناجندرا سينغ عن إن البكتيريا النافعة فى القولون تخمر ألياف الطعام التى تنتج مواد معينة تحفز تنشيط الخلايا المناعية لتواجه الالتهابات أو التفاعلات الغريبة وتحفز الالتئام والشفاء.

وبإعطاء النياسين للفئران التى تم تدمير البكتيريا النافعة فى أمعائها بواسطة المضادات الحيوية يقول سينغ إن النياسين "ب 3" قام بنفس العمل ونشط الخلايا وهذا بشرى حسنة لمن يتناولون أليافا قليلة فى طعامهم.

ويقترح ناجندرا إنه يمكن استخدام الكميات الكبيرة من النياسين لتحفز شفاء أمراض القولون كالتقرحات ومتلازمة كرون وسرطانات القولون والمستقيم وغيرها من الأمراض.

يقول الباحثون، إن خطوتهم القادمة هى البحث عن مدى فعالية النياسين فى وقاية وعلاج الإنسان من أمراض القولون المختلفة، وذلك بدراسة أثرها على مرضى بالفعل يتناولون ب3 لعلاج بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

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