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الجارديان: مسئولون سوريون قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب

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الجارديان: مسئولون سوريون قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب الجارديان: مسئولون سوريون قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن ثلاثة محامين، إن مسئولين سوريين قد يواجهون اتهامات بجرائم حرب بعد أن انشق مصور بالشرطة العسكرية السورية، وقدم أدلة تظهر قتلا منظما لأحد عشر ألف معتقل.

وستزيد الصور الضغوط على الرئيس السورى بشار الأسد الذى تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إنه ارتكب جرائم حرب ضد شعبه، وينفى الأسد تلك الاتهامات، ويقول إنه يقاتل "إرهابيين".

لكن الأدلة التى قدمها المنشق، والتى تسجل وفيات أشخاص كانوا قيد الاعتقال فى الفترة من مارس 2011 حتى أغسطس 2013 تظهر جثثا هزيلة ملطخة بالدماء عليها آثار تعذيب، وظهرت بعض الجثث بلا أعين، وظهرت على جثث أخرى علامات على الشنق أو الصعق بالكهرباء.

وقال تقرير الصحيفة إن الصور الفوتوغرافية والملفات جرى تهريبها من سوريا، وقدمها مصور بالشرطة العسكرية السورية طلب الإشارة إليه باسم "قيصر".

وقالت الجارديان إن المحامين الثلاثة - وهم ممثلو ادعاء سابقون بالمحاكم الجنائية ليوغوسلافيا السابقة وسيراليون- فحصوا الأدلة، وقابلوا المصدر الذى بعث إليه "قيصر" بالصور والملفات فى ثلاث جلسات على مدى الأيام العشرة الماضية، وأضافت أنهم وجدوه جديرًا بالتصديق.

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