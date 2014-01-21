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Johnny Depp يطلب يد Amber Heard

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Johnny Depp يطلب يد Amber Heard Johnny Depp يطلب يد Amber Heard

تقدم النجم Johnny Depp بطلب يد حبيبته الممثلةAmber Heard التي وافقت على الزواج به.

وبذلك ينضم Johnny البالغ من العمر 50 عاماً و Amber البالغة من العمر 27 عاماً إلى لائحة المشاهير، الذين من المتوقع أن يتزوجوا هذا العام.

الممثلان "سعيدان جداً بخطوبتهما ويريدان تمضية حياتهما معاً"، حسب ما ذكر موقع "Usweekly" الأمريكي.

وظهرت Amber وهي تضع خاتم خطوبة ماسياً، برغم أنها حاولت جاهدة إخفاءه عن عدسات الكاميرات.

يذكر أن Johnny Depp كان قد تعرّف إلى Amber Heard في عام 2011 بعدما تشاركا بطولة فيلم.

 

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