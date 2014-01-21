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الخميس.. آخر موعد لامتحان مسابقة التفتيش العام بوزارة الأوقاف

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الخميس.. آخر موعد لامتحان مسابقة التفتيش العام بوزارة الأوقاف الخميس.. آخر موعد لامتحان مسابقة التفتيش العام بوزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، يوم الخميس الموافق 23 يناير الجارى، آخر موعد لامتحانات التخلف، فى امتحانات العمل بالتفتيش العام بالوزارة، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بديوان عام الوزارة، لامتحان من تخلف منهم عن الحضور.
> وأكدت الوزارة، أنها حددت الموعد، مراعاةً من الوزارة لظروف الأئمة بالمحافظات، الذين تخلفوا عن الحضور فى اليوم المحدد لمحافظتهم فى مسابقة التفتيش العام.

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