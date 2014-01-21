الديب: "عنان" مكن الإخوان من السلطة ويتنظر منهم رد الجميل في انتخابات الرئاسة

كتب : محمد شريف منذ 54 دقيقة

أكد المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، مكن الإخوان من الوصول إلى الحكم، على حد قوله.

وأشار الديب، خلال لقائه في برنامح "الشعب يريد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصير عنان الفشل إذا قرر الترشح في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنه لم يعرف عن عنان القيام بأي عمل يؤيده الشعب "ولو على سبيل الشائعة".

وتابع "عنان اعترف بأنه على علاقة بالأمريكان"، مؤكدًا أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع له دورًا وطنيًا عظيمًا في الوقوف مع الشعب المصري وانتشاله من حكم عصابة الإخوان.

وشدد على أن عنان خدم الأمريكان والإخوان حينما كان في السلطة، وينتظر منهما رد الجميل في الانتخابات الرئاسية.