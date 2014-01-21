بالفيديو والصور.. تكريم الزميل "محمد فهيم" لحصده جائزة أفضل محرر فيديو

استمراراً لسلسة النجاحات التى حققها موقع "اليوم السابع" وقناته المصورة "فيديو7".. حصل الأخير على جائزة أفضل موقع لصحافة الفيديو من النقابة العامة للإعلام الإلكترونى، كما كرمت النقابة الزميل "محمد فهيم عبد الغفار"، الصحفى بموقع "فيديو7"، كأفضل محرر فيديو خلال 2013.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته النقابة العامة للإعلام، ظهر أمس الاثنين، فى دار الأوبرا المصرية، بعنوان "مستقبل الإعلام الإلكترونى"، فى حضور كل من الدكتور ياسر طنطاوى، رئيس النقابة، والدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية، والدكتورة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية، والكاتبة أمينة شفيق، الذين سلموا درع المنظمة للزميل "محمد فهيم".

كما حضر الحفل لفيف من الشخصيات العامة منها حسن عماد مكاوى عميد كلية إعلام، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق، ودكتور حلمى الحديدى رئيس منظمة تضامن الشعوب الآسيوية.

من جانبها، قالت سكينة فؤاد مستشار الرئيس إنه على المصريين الحفاظ على الهوية المصرية فى تلك المرحلة من عمر الوطن، مؤكدة على أنه يجب أن نتكاتف للحفاظ على مصر من الإرهاب.

من ناحيتها، قدمت إدارة المؤتمر فقرة غنائية قدمتها الفنانة ياسمين فهمى والعازف محمد فريد، كما كرمت إدارة المؤتمر الفنان اللبنانى إبراهيم المجذوب وهو الابن الروحى لوديع الصافى حسب قوله، والذى قال إن مصر أم الدنيا بشعبها وجيشها، فيما رفع القبعة تحية للفنان وديع الصافى، مشيرا إلى أنه كان تلميذا لوديع لمدة 17 عاما، ثم غنى "عظيمة يا مصر يا أرض النعم" للراحل وديع الصافى.

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