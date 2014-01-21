” النور ” بأسيوط يستنكر تصريحات أحد اعضائة علي قناة ” الجزيرة‎ “

قال أمين حزب النور بمركز منفلوط بأسيوط وليد الوحيشي : ” ان ما دار علي قناة الجزيرة مصر مباشر حول استقالة احد وكلاء أمانة منفلوط بأسيوط والذي أستهل في أتهاماته للحزب واعضائة جزافا بقوله ” ان قيادات الحزب باعت الدين وفرطت فيه وارتمت فى حضن العسكر وخانوا الامانه وباعوا انفسهم ويتبرء الى الله منهم”.

واكد الوحيشي : ” ان العضو عبدالله رمضان جبالي كان وكيل رابع بالحزب حيث تم تجميد عضويتة وطردة من الحزب، عند مخالفتة لقرارات الحزب بعدم النزول لأي حشود ونزولة لرابعة العدوية قبل الفض وإثر رجوعة تم إعتقالة وفرج عنة من أسبوع تقريبا ولم نسمع أنة قد قدم إستقالتة بعد تجميد عضويتة ثم خرجت منة تلك الأكاذيب والمهاترات مع تلك القناة المدلسة الكاذبة التي عهدنا عليها الكذب منذ الفترات الاخيرة دون أدني داع بل أقول هذا تدخل سافر في شئون مصر الداخلية وحسبنا الله ونعم الوكيل ” .