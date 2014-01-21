تكثيف أمنى بمركز شرطة إسنا بالأقصر عقب تهديدات الإخوان لرئيس المباحث

كثفت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر من انتشار قواتها بمحيط مركز شرطة إسنا وعززت إجراءاتها التأمينية، عقب تهديدات جماعة الإخوان لرئيس مركز الشرطة بعد القبض على 6 عناصر منهم خلال مشاركتهم فى مسيرة مناهضة للجيش والشرطة.

كان التحالف الداعم للإخوان بمحافظة الأقصر هدد فى بيان له مساء أمس الاثنين، عبر صفحته على فيس بوك، الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وعلى رأسهم المقدم ياسر شلتوت، رئيس مباحث مركز إسنا، بالقيام بأعمال غير متوقعة، وذلك عقب القبض على 6 من عناصر الجماعة أثناء مشاركتهم فى مظاهرة مناهضة للجيش والشرطة.

وأضاف فى بيانه "إن التحالف يمهل الشرطة، وعلى رأسهم ياسر شلتوت رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، عدة ساعات، للإفراج عن المحبوسين، وإلا سيكون رده قاسيًا وحاسمًا وغير متوقع".

وذكر البيان على لسان القيادى بالتحالف حسين محمد "إن صبره قد نفد"، موضحًا أن التحالف يعلم أسماء الضباط وكذلك عناوين أسرهم، وأنه حال عدم الاستجابة لمطالبه بالإفراج عن المحبوسين، سيقوم بمحاسبة هؤلاء اليوم وليس غدًا – حسب تهديده -.

وكانت قوات الأمن بالأقصر قد ألقت القبض على 6 من عناصر جماعة الإخوان بمدينة إسنا حنوب الأقصر، بعدما نظم العشرات من جماعة الإخوان المسلمين مسيرة بالدراجات البخارية مساء أمس، وجابوا شوارع مدينة إسنا، رافعين شعارات "رابعة"، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.

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