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يوسف زيدان: فوز "عزازيل" بجائزة "بانيبال" إثبات لقدرتنا على المنافسة في الإبداع العالمي

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يوسف زيدان: فوز "عزازيل" بجائزة "بانيبال" إثبات لقدرتنا على المنافسة في الإبداع العالمي يوسف زيدان: فوز "عزازيل" بجائزة "بانيبال" إثبات لقدرتنا على المنافسة في الإبداع العالمي
الكاتب الكبير: كتبت "عزازيل" للعقل الجمعي.. وعلى الناس فهم أن الفتوى غير ملزمة

كتب : محمد عاشور منذ 28 دقيقة

قال الكاتب والروائي يوسف زيدان، إن الجائزة الأهم لروايته "عزازيل" هو استمراها منذ عام 2008 لكونه كتبها للعقل الجمعي العربي وليس المصري فقط، مشيرا إلى أن فوز الرواية بجائزة "بانيبال" لأفضل عمل روائي مُترجم إلى اللغة الإنجليزية، وذلك بعد أن تمت ترجمتها للإنجليزية "جوناثان رايت"، يعد إضافة للأعمال الفنية المصرية والعربية، وإثبات قدرتها على المنافسة في الإبداع العالمي.

وأضاف زيدان، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن الخلافات بين الدول العربية أنهكت قوى الأمة، ما يؤكد دور الكاتب والمثقف في عالمنا كدور المصباح الذي ينير الطريق نحو المستقبل محاولا فهم الحاضر، مشيرا إلى أنه حذر منذ فترة طويلة من كل من يوظف الدين لخدمة السياسة واستغلالها في مخاطبة عقول وقلوب البسطاء.

وأضاف الروائي الكبير، أنه لابد وأن يفهم الناس أن الفتوى غير ملزمة، وأن علم الفتوى له شروط، وتابع: "توقعت استغلال الإخوان للسلفيين ثم الإلقاء بهم في الهاوية، وهذا ما حدث بالفعل بعد تولي الإخوان السلطة في ومحاولتهم السيطرة والهيمنة".

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