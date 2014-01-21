إحباط هجوم مسلح على موقع "جيوفيزيائى" على الحدود الجزائرية الليبية

ذكرت مصادر أمنية محلية أنه تم اليوم الاثنين، إحباط هجوم مسلح ضد أحد المواقع التابعة للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء "أى ان ايه جى اى او" الواقعة بين إن أميناس وولاية إليزى بالقرب من الحدود الليبية.

وقالت المصادر لموقع "الجيرى 1" الناطق بالفرنسية مساء اليوم إن عناصر قوات الأمن المسئولة عن تأمين الموقع، تمكنت من التصدى لعدد غير معروف من المهاجمين ينتمون إلى شبكات الجريمة المنظمة، مشيرة إلى أنهم استقلوا سيارات ذات دفع رباعى وشاحنات، واختفوا فى الصحراء، مؤكدة عدم وقوع خسائر بشرية.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء هى أحد فروع شركة النفط الوطنية سوناطراك، ومتخصصة فى مجال أبحاث المواد الهيدروكربونية النفط والغاز.

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