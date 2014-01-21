مطالب بعمومية طارئة للأطباء لمناقشة خطوات التصعيد لإقرار الكادر

كتب : محمد سليمان الإثنين 20-01-2014 23:48

أكد عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه سيتقدم بطلب لمجلس النقابة لمطالبته بعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت حسب رغبة الأطباء، لمعرفة آراء الجمعية العمومية في آليات التصعيد لإقرار كادر المهن الطبية، وتحديد سقف مفاوضاتهم مع الحكومة بشأن الكادر.

ولفت "الشورى" إلى أن 170 طبيبًا تقدموا بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة، إلا أن هيئة المكتب رفضت بداعي أن 136 طبيبًا فقط منهم سددوا الاشتراكات، مما يعني أن الطلب غير مكتمل.

وأوضح في تصريحات له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي، أن الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء، أكد له أن عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس النقابة الأخير يبطل قراره بالإضراب لمدة يومين أسبوعيًا في فبراير، وثلاثة أيام في مارس، فضلاً عن أن قرارات اتحاد المهن الطبية استرشادية وغير ملزمة.

من جهة أخرى، طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث مشكلة نقل عدوى الجهاز التنفسي للأطباء بعد أن زادت تلك المشكلة ، داعية للتحقيق في ذلك الأمر، وتنفيذ قواعد مكافحة العدوى والتي يعتبر أغلبها قواعد ورقية بعيدة عن التنفيذ، مشيرة إلى أن مستشفى النساء الجامعي بالإسكندرية كان مغلقًا منذ أيام لعدم توافر "جوانتيات" الكشف.

كما طالبت النقابة بنقل أي طبيب يعاني من عدوى الالتهاب الرئوي إلى أحد المستشفيات الحكومية المتميزة الذي يختاره أهل الطبيب، وصرف تعويض ومعاش استثنائي لأي طبيب يتوفى نتيجة عدوى.

في سياق متصل، دعا عدد من الأطباء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة الأربعاء المقبل، احتجاجًا على ما أسموه بتعسف الوزارة ضد أطباء التكليف.