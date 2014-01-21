إعلان الفائزين بمسابقة «نبي الإسلام» فبراير المقبل

أكد المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والانسانية، رئيس لجنة تحكيم مسابقة "نبي السلام"، أن اللجنة استخلصت الأسئلة التي وردت في شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي نشرت على مدار 30 يوما، وقامت بوضع الاجابات التفصيلية النموذجية لتلك الاسئلة، والتي سيتم على اساسها تحكيم المسابقة، وسيتم الانتهاء من التصحيح في غضون 10 ايام على أن تنشر أسماء الفائزين بالمراكز العشرة الاولى خلال شهر فبراير المقبل.

إجابات نموذجية

وأشار بوملحة إلى أن اللجنة ستنشر الاجابات النموذجية قريبا بالتعاون مع جريدة "الخليج"، كما ستطبع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كتابا خاصا يتضمن تلك الاجابات النموذجية. وقال ان مسابقة "نبي السلام" صلى الله عليه وسلم هي المسابقة الثانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث دارت الأبيات الشعرية للمسابقة الثانية في مجال السيرة النبوية الشريفة، وتضمنت 89 سؤالا على مدى 30 يوما، لافتا الى انه تم استلام الاجابات الواردة من الجمهور والتي بلغت 900 مشاركة، وسيتم مراجعة تلك الاجابات على الأسئلة الثلاثين لكل مشارك، وتم استبعاد الاجابات المكررة والمصورة طبق الاصل، حيث كان احد شروط المسابقة عدم تصوير الاجابات، أو نقلها كما هي طبق الأصل، أو تكرار المشاركة، والهدف عدم إضاعة جهد كل من اجتهد، وقام بالبحث في امهات الكتب من اجل الوصول الى الاجابات الصحيحة. وأضاف بوملحة انه تم استخلاص المتسابقين الجادين والذين كانت اجابتهم غير مكررة، وبلغ عددهم 390 مشاركا، مشيرا الى انه تم توزيع اجابات المشاركين على أعضاء لجنة التحكيم، وهم الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، والدكتور سعيد حارب، والشيخ سيد نورائي، وابراهيم بوملحة، وبدأت فعليا تصحيح الاجابات على ضوء الاجابات النموذجية الموضوعة.

انتهاء التصحيح

وأكد بوملحة أنه في غضون 10 ايام سيتم الانتهاء من التصحيح، وتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الاولى، حيث تم اعتماد 89 درجة لجميع الاسئلة، لافتا إلى أنه سيتم الاعلان عن الفائزين بالمراكز العشرة الاولى، وتنظيم حفل لتوزيع الجوائز المرصودة عليهم وتبلغ 100 الف درهم لكل فائز، واجراء قرعة على البقية لاختيار 100 مشارك للفوز برحلة العمرة.