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للرجال فقط.. لامشكلة فى ميل "القضيب" ولكن بشروط

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للرجال فقط.. لامشكلة فى ميل "القضيب" ولكن بشروط للرجال فقط.. لامشكلة فى ميل "القضيب" ولكن بشروط

أرسل قارئ يسأل، أنا متزوج منذ سنتين، وأعانى من ميل فى القضيب عند الانتصاب جهة اليسار، بالرغم من أننى لا أعانى من أية مشكلات فى الانتصاب على الإطلاق، وأشعر بالتوتر، فهل هذا الأمر دلالة على ضعف فى المستقبل؟.

يطمئن الدكتور أيمن محمد، أخصائى التناسلية والجلدية، المريض السائل، مؤكدًا أنه فى أغلب الحالات لا يعانى من لديه انحناء أو ميل بسيط فى العضو الذكرى، سواء ناحية اليسار أو اليمين، من مشكلة حقيقية، والفيصل فى هذا الأمر الانتصاب، وطبيعة إيلاج العضو بالكامل، فمرات الانتصاب وقوته طبيعية غير مقلقة، حسبما ذكر المريض، كما أن قوة إيلاج العضو الذكرى غير مقلقة، لذا لا داعى للقلق مطلقًا.

وأشار أخصائى التناسلية والجلدية إلى أنه ليس من الصحيح ربط ميل العضو الذكرى ناحية اليسار أو اليمين بالضعف الجنسى المستقبلى، مادام الانتصاب جيدًا، ولا يعانى الشخص من مشكلات فى الإيلاج، كما أنه متزوج، ولا يعانى من أية مشكلات فى العلاقة الجنسية، وما دام الانتصاب والإيلاج يحدثان بطريقة طبيعية، فهذه أوهام فى عقل أغلب الرجال تجاه العضو الذكرى، وقد يكون هذا هو السبب الحقيقى وراء مخاوفه.

وينصح د.أيمن، السائل قائلًا، "خذ حذرك، وتابع مرات انتصابك، وقوته، وطبيعة إيلاج العضو، وإذا حدثت أى مشكلة، عليك بالفحص الطبى لدى مختص على الفور".

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