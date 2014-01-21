داود : أطالب باجتماع عاجل لمجلس الوزراء لبحث تلوث مياه النيل بكفر الشيخ

أكد محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق مساعد رئيس حزب الوفد، أنه يطالب مجلس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل لخطورة مياه الشرب لنهر النيل فرع رشيد في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة والتي تهدد حياة المواطنين بسبب تلوثها بنسبة عالية، مما جعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف داود : ” إنني أحذر وزارة الصحة من التلاعب في نتيجة عينات المياه التي أخذتها من المياه الملوثة، مشيداً بدور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، الذى تحرك على الفور واتصل بوزير الرى لفتح قناطر أدفينا للسيطرة على خطورة الموقف وتصريف المياه الملوثة في فرع رشيد إلى البحر المتوسط، وقيامه بإرسال لجان لأخذ عينات من محطات دسوق وفوه ومطوبس لخطورة الموقف ” .

وأشار وكيل مجلس الشعب السابق أن “محلب” شكل لجنة برئاسة الدكتور محمد كامل أستاذ بحوث المياه و طالب بضرورة وقف استخدام مياه الشرب الصادرة من محطات دسوق ومطوبس وفوه في الشرب والأكل.

كما طالب دواد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ توفير مياه الشرب من خلال سيارات فورا وأرجع دواد تلوث المياه إلى ثلاثة أسباب وهى الصرف الصناعي والصرف الصحي والأقفاص السمكية.