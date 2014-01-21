أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نقابة الأئمة تؤيد وزير الأوقاف في المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من القرضاوي

Google+ Print
نقابة الأئمة تؤيد وزير الأوقاف في المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من القرضاوي نقابة الأئمة تؤيد وزير الأوقاف في المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من القرضاوي

الشيخ يوسف القرضاوى

أصدرت مساء أمس نقابة الأئمة بياناً أيدت فيه وزير الأوقاف في ضرورة سحب جميع الشهادات الأزهرية من القرضاوي وتجريده من أي مؤهل حصل عليه من هذه المؤسسة العريقة وكذا كل من يتطاول علي منارة العلم الأزهر وكل من يثبت خيانته لمصر حيث أن بلد ذكر في القرآن الكريم مرات ومرات ولفظها يتعبد به وأهانتها هو إهانة أمراً معلوماً من الدين بالضرورة .

وأضاف البيان : ” إن مصر ياقوتة الله في أرضه، من أرادها بسوء قصمه الله وعليه فلا يجوز أن يكون هناك خائن لبلده ويحمل مؤهل من أعرق مؤسسة دينية يجلها ويوقرها كل عربي ومسلم من أمة المليار”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين