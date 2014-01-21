نقابة الأئمة تؤيد وزير الأوقاف في المطالبة بسحب الشهادات الأزهرية من القرضاوي

أصدرت مساء أمس نقابة الأئمة بياناً أيدت فيه وزير الأوقاف في ضرورة سحب جميع الشهادات الأزهرية من القرضاوي وتجريده من أي مؤهل حصل عليه من هذه المؤسسة العريقة وكذا كل من يتطاول علي منارة العلم الأزهر وكل من يثبت خيانته لمصر حيث أن مصر بلد ذكر في القرآن الكريم مرات ومرات ولفظها يتعبد به وأهانتها هو إهانة أمراً معلوماً من الدين بالضرورة .

وأضاف البيان : ” إن مصر ياقوتة الله في أرضه، من أرادها بسوء قصمه الله وعليه فلا يجوز أن يكون هناك خائن لبلده ويحمل مؤهل من أعرق مؤسسة دينية يجلها ويوقرها كل عربي ومسلم من أمة المليار”.