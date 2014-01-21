النيابة تحتجز 5 طلاب تشاجروا أثناء أداء الامتحانات بأرمنت جنوبي غرب الأقصر

أمرت نيابة ارمنت جنوبي غرب الأقصر بحجز خمسة طلاب بمدرسة الديمقراط الاعدادية المهنية بعد ان القت الشرطة القبض عليهم اثر مشاجرة نشبت بينهم داخل المدرسة اثناء اداء امتحان الفصل الدراسي الأول.

كان اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي اخطارًا بالواقعة من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت .

والطلاب الخمسة هم كلا :” السيد محمد ابوالوفا اسماعيل 16 سنة ومقيم الرياينة بأرمنت ، وايمن جمال محمد مراد 17 سنة ومقيم نجع دنقل ، وبحوزته مطواه قرن غزال ، ومحمود حسين حسن ابراهيم 16 سنة ومقيم ارمنت الحيط ، ومحمد مجاهد ابو الحسن عباس 16 سنة ومقيم ارمنت الحيط ، وحسن سيد حسن محمود 16 سنة ومقيم ارمنت الحيط” .