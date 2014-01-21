"6إبريل" تطالب بإقالة محافظ كفر الشيخ بسبب تفاقم تلوث مياه النيل

أكد أحمد شوقى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل، بكفر الشيخ أن الحركة أصدرت بياناً، طالبت فيه بإقالة المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، لتطور مشكلة تلوث مياه النيل عن طريق ارتفاع نسبة الأمونيا بها.

وكانت حركة 6 إبريل، قد أصدرت بيانًا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم "َفأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ" صدق الله العظيم، تابعت الحركة فى خلال الأيام الماضية تطور مشكلة تلوث مياه النيل، عن طريق ارتفاع نسبة الأمونيا بها والتى أدت إلى نفوق أعدد كبيرة من الأسماك، وعدم صالحية المياه للاستخدام الآدمى، والتى تمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين من أبناء مدن: (دسوق- فوه-مطوبس)، وتابعنا الأزمة على مدار ما يقرب من أسبوع، ولم يقدم المسئولون حلا جذريا لهذه الأزمة، والتى تمثل تهديدا مباشرا على حياة المواطنين، السادة المسئولون نصحوا بعدم استخدام المياه، ولكنهم لم يقدموا حلا بديلا للمواطنين.

ونحن نتساءل، إذا كان المسئلون عن المحافظة يعجزون عن حل هذه الأزمة، فعليهم أن يتركوا مناصبهم لمن يقدّر حياة المواطنين، ولمن يسعى لحلول حقيقية لمثل هذه الأزمات.

إننا نعيش، فى مرحلة مضطربة تقودها مجموعة ممن ليس لديهم الخبرة فى حل مشاكل المواطنين، وهذا يعود إلى اختيار أهل الثقة وليس الكفاءة.

ولذلك، تطالب الحركة بإقالة كل من السيد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ ومعاونيه من رؤساء مجالس ومدن دسوق وفوه ومطوبس, نظرا لتقاعسهم عن حل مشاكل المواطنين وعن أداء مهام عملهم.

وأضاف أحمد شوقى، المتحدث الإعلامى باسم الحركة: من منطلق شعار الحركة "يد تبنى وعين تراقب"، طالبت الحركة بإقالة المحافظ ومعاونيه، نظرًا لتقاعسهم عن أداء مهام عملهم، وأشار إلى أن الحركة تتواصل مع عدد من الخبراء الأجانب والمصريين، للوقوف على أزمة تلوث مياه النيل، حفاظا على الثروة السمكية وأرواح المواطنين من أبناء المحافظة.

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