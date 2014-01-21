أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"النور" بالغربية ينتج فليما يوثق جهوده الحزب فى دعم الدستور

Google+ Print
"النور" بالغربية ينتج فليما يوثق جهوده الحزب فى دعم الدستور "النور" بالغربية ينتج فليما يوثق جهوده الحزب فى دعم الدستور

أنتجت أمانة حزب النور بالغربية فيلما يوضح الجهود التى قام بها أعضاء الحزب بالمحافظة لدعم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقدم الحزب فى الفيلم الشكر لأهالى الغربية على استجابتها، وتفاعلهم مع أبناء الحزب, ثم استعرض تدشين حملة "نعم للدستور" بالغربية بمشاركة تامر الجوهرى وياسر عبد الغنى ومحمد حلمى وعادل زيان.

ويرصد الفيلم الاجتماعات التى نظمتها الحملة فى كل مركز والهيكل العام, وأنشطة الحملة فى توزيع المطويات ونسخ الدستور, ثم استعرض الفيلم المؤتمر العام الحاشد بالغربية الذى حضر فيه المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية والشيخ أحمد فريد والشيخ محمود عبد الحميد أعضاء مجلس أمناء الدعوة.

وأوضح الفيلم خطة إدارة الاستفتاء ومراحل استخراج بيانات الناخبين للتسهيل عليهم, ونشر سيارات تجوب المحافظة بمكبرات صوت لحث المواطنين للتصويت بنعم.

لمزيد من أخبار المحافظات..
>طلاب الإخوان يتظاهرون بكلية زراعة الإسكندرية للإفراج عن زملائهم

أمن المنوفية يفرق مسيرة بالغاز المسيل للدموع ويضبط 3 من الإخوان

قيادى بـ"تمرد" يتهم زوجة إخوانى محبوس بتمزيق ورقة إجابة نجله بطلخا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365