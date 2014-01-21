"النور" بالغربية ينتج فليما يوثق جهوده الحزب فى دعم الدستور

أنتجت أمانة حزب النور بالغربية فيلما يوضح الجهود التى قام بها أعضاء الحزب بالمحافظة لدعم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقدم الحزب فى الفيلم الشكر لأهالى الغربية على استجابتها، وتفاعلهم مع أبناء الحزب, ثم استعرض تدشين حملة "نعم للدستور" بالغربية بمشاركة تامر الجوهرى وياسر عبد الغنى ومحمد حلمى وعادل زيان.

ويرصد الفيلم الاجتماعات التى نظمتها الحملة فى كل مركز والهيكل العام, وأنشطة الحملة فى توزيع المطويات ونسخ الدستور, ثم استعرض الفيلم المؤتمر العام الحاشد بالغربية الذى حضر فيه المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية والشيخ أحمد فريد والشيخ محمود عبد الحميد أعضاء مجلس أمناء الدعوة.

وأوضح الفيلم خطة إدارة الاستفتاء ومراحل استخراج بيانات الناخبين للتسهيل عليهم, ونشر سيارات تجوب المحافظة بمكبرات صوت لحث المواطنين للتصويت بنعم.

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