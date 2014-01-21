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رانيا بدوي: وزير المالية فاشل.. ولماذا لم يفتح الببلاوي ملفات الصناديق الخاصة حتى الآن

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رانيا بدوي: وزير المالية فاشل.. ولماذا لم يفتح الببلاوي ملفات الصناديق الخاصة حتى الآن رانيا بدوي: وزير المالية فاشل.. ولماذا لم يفتح الببلاوي ملفات الصناديق الخاصة حتى الآن

كتب : جهاد أحمد الإثنين 20-01-2014 23:25

قالت الإعلامية رانيا بدوي إن وزير المالية الذي يريد أن يجمع من دم الفلاحين مليار و800 مليون جنيه في حين يملك ما يقرب من عشرين مليار جنيه في الصناديق الخاصة والتي لا يستطيع السيطرة عليها، واصفة الوزير بالفاشل اقتصاديا لأنه لا يستطيع ضبط الموازنة.

وأضافت بدوي، خلال برنامجها في الميدان على قناة "التحرير"، أن وزير المالية يريد ضبط الموازنة على حساب الفقراء ومحدودي الدخل في حين يترك الكبار ويتجاهل السيطرة على أموال الصناديق الخاصة.

وأكدت أنها تملك تسجيلا صوتيا لرئيس الوزراء حازم الببلاوي قبل توليه الوزارة وخلال حوار صحفي معه أنه يضع علامات استفهام كثيرة حول الصناديق الخاصة والأموال الموجودة بها، وأنه طالب بإخضاعها للرقابة وتحويل أموالها إلى البنك المركزي.

وتساءلت لماذا لم يفتح الببلاوي هذا الملف الشائك عند توليه رئاسة الوزراء كما كان يدعو لفتح هذا الملف عندما كان معارضا وخبيرا اقتصاديا.

وأكدت بدوي أنها لن تترك حق "الغلابة" خاصة بعد إقرار دستور الجديد الذي من المفترض أن يضمن حقوق الفقراء ومحدودي الدخل.

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