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محافظ الجيزة: عودة الأمن للجامعات "ضروري"

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محافظ الجيزة: عودة الأمن للجامعات "ضروري" محافظ الجيزة: عودة الأمن للجامعات "ضروري"

كتب : جهاد أحمد الإثنين 20-01-2014 23:26

قال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن تواجد قوات الأمن داخل الجامعات ضروري خاصة في الفترة الراهنة بعد ما شهدناه من عنف وإرهاب وتخريب في الجامعات.

وأضاف عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج "في الميدان" على قناة "التحرير"، أن غياب الأمن عن الجامعات يهدد حياة الطلاب والأساتذة للخطر بالإضافة إلى تعرض المنشآت للتلف والتخريب، مؤكدا أن العنف الذي انتشر في الجامعات بعد ثورة 30 يونيو جعلنا نشعر بأهمية التواجد الأمني داخلها.

ومن ناحية أخرى، أكد عبد الرحمن أن المحافظة تعمل جاهدة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين، موضحا أن مشكلة العشوائيات من أهم أولويات المحافظة خلال الفترة المقبلة.

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