الديب: ما حدث في 2011 لن يتكرر في ذكرى 25 يناير.. والإخوان أضعف مما يتخيل البعض

محامي المخلوع: رموز نظام مبارك لا يرغبون في العودة للحياة السياسية.. ولا مجال لابتزاز السيسي بهم

كتب : محمد شريف منذ 58 دقيقة

أكد المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن جميع المسؤولين في عهد حسني مبارك لا يرغبون في العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية.

وأشار الديب، خلال استضافته في بنرامج "الشعب يريد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك أناس يحاولون ابتزاز الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالحديث عن عودة النظام السابق مرة أخرى إلى حكم مصر.

وأوضح المحامي أن مسألة حسم ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية بيد السيسي وحده، منوهًا بأن وزير الدفاع يحسب مسألة الترشح بدقة كاملة من جميع النواحي، لأنه يفكر في مصلحة مصر أولًا، مشددًا على أن السيسي في نهاية الأمر سيكون له حساباته الشخصية قبل الترشح للانتخابات الرئاسية، لأن قرار الترشح ليس بالأمر السهل.

وتابع "الرئيس القادم للبلاد سيواجه العديد من المشاكل الكبيرة، في ظل تقليص صلاحياته وفقًا للدستور الجديد، والشعب المصري يرغب بقوة في ترشح السيسي وسيطالبه بذلك يوم 25 يناير القادم، لأن المصريين يثقون في الفريق بشكل كبير وسيرضخ السيسي لمطالبهم، باعتباره أنقذهم من حكم عصابة الإجرام الإخواني".

وأكد الديب أن الشعب المصري يعتبر السيسي طوق النجاة له في الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لا توجد في مصر أحزاب سياسسية حقيقية لها تأثير في الشارع.

وأشار المحامي إلى أنه لا داعي للمبالغات الكبيرة في قدرة التنظيم الإرهابي على فعل شيء، مشددًا على أنهم أضعف بكثير مما يتخيل البعض.

وأضاف الديب خلال حواره "ما حدث في 2011 لن يتكرر مرة أخرى، لأن الجيش لن يسمح بذلك، والإخوان استغلت الظروف في 2011 واستعانت بحماس لضرب النظام".