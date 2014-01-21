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فريد الديب: سأقاضي حسام عيسى لأنه "لم يكن مؤدبا" مع مبارك

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فريد الديب: سأقاضي حسام عيسى لأنه "لم يكن مؤدبا" مع مبارك فريد الديب: سأقاضي حسام عيسى لأنه "لم يكن مؤدبا" مع مبارك

كتب : محمد شريف منذ 38 دقيقة

أكد المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أنه بعد إقرار الدستور الجديد سنكون على باب مرحلة جديدة من تاريخ ، مشددًا على ضرورة توحيد الأمة، والتفاف الجميع حول هدف واحد وقائد واحد.

وأوضح الديب خلال استضافته في برنامج "الشعب يريد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام له دورًا كبيرًا لعمل تآخٍ بين الناس، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام في الوقت الحالي تقوم بتمزيق الأمة وشق الصف من قبيل الغفلة والأحقاد الشخصية.

واستطرد الديب "كان هناك شباب سلمي خرج يوم 25 يناير راغبين في التغيير، ومبارك لم ينكر ذلك".

وبسؤاله عن التسريبات، أكد الديب أن المخابرات الأمريكية سربت ملياري مكالمة للشعب المصري، موضحًا أن المكالمات المسربة لبعض النشطاء مسربة من أمريكا.

وأشار رئيس هيئة الدفاع عن مبارك أن هناك من يخشى من فضح عمالته، فيتحدث عن عدم قانونية هذه التسجيلات المسربة.

وتابع "إذاعة المكالمات تدخل في إطار التجريم، لكن إذاعتها تأتي في إطار الضرورة القصوى لحفظ الأمن القومي".

وأكد الديب أن مبارك تعامل مع الإخوان وتصدى لهم، بينما دافع عنهم وزير التعليم الحالي حسام عيسى في العهد السابق، مشددًا أن عيسى لم يكن مؤدبًا حينما وصف مبارك بأنه أكبر مجرم في تاريخ مصر، موضحًا أنه أقر واعترف أنه كان "عبيطًا"، وتابع "لن أترك حسام عيسى، وسأقاضيه لأنه حاقد".

وأشار المحامي إلى أن عيسى فقد صوابه وتضامن مع عصام سلطان ضد أحمد شفيق، كما اعترف أنه مروج للإشاعات.

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