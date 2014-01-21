بكري: 25 يناير "ثورة".. والإخوان هم من أرادوها مؤامرة

كتب : جهاد أحمد منذ 31 دقيقة

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إنه لا يريد أن يسمع مقولة إن ثورة 25 يناير مؤامرة، مؤكدا أن المصريين خرجوا بالفعل في 25 يناير ليثوروا على الظلم والفساد، مشيرا إلى أن الإخوان هم من أرادوها مؤامرة متسائلا :كيف أدعي أنها مؤامرة وأنا من المشاركين فيها؟".

وأكد بكري، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنه طالب يوم 1 فبراير بتولي عمر سليمان أمور البلاد ومغادرة مبارك إلى شرم الشيخ، موضحا أن طلبه هذا كان نابعا من خوفه من الفوضى ومن سيطرة الإخوان على الحكم، لافتا إلى أن بعض الناس حاولوا دفع الأمور إلى الفوضى التامة وإسقاط مؤسسات الدولة وليس تغيير النظام.

وأكد أن النزول يوم 25 يناير القادم سيكون من أجل الاحتفال بذكرى الثورة ومطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف بكري أنه في حال عدم خروج المصريين في مسيرا تطالب السيسي بالترشح للرئاسة فإنه يخشى موقف السيسي بعد ذلك من خوض الانتخابات، مؤكدا أن السيسي لن يترشح بدون مطالبة شعبية بذلك.