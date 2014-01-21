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طرق مجرّبة لإزالة عفن الجدران

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طرق مجرّبة لإزالة عفن الجدران طرق مجرّبة لإزالة عفن الجدران

انّ ظهور العفن على الجدران في داخل منزلك آفة خطرة، تشوّه جماليّة التصميم وتهدّد سلامة أفراد عائلتك.فكيف تتغلّبين عليها، خصوصاً أنّها تشيع في غالبيّة المساحات، ولا سيّما الساحليّة؟
"سيدتي نت" يطلعك على أبرز الطرق المبتكرة للتخلّص من العفن، كما منع ظهوره مجدّداً:

ينمو العفن في الأماكن الرطبة والمغلقة والتي لا تتعرّض كثيراً للتهوية، ولا سيما الحمّامات.ولإزالته عن الجدران، احرصي على فتح النوافذ والأبواب في أثناء تنظيفه، لأنّه قد يسبّب لك نوعاً من التحسس.
- أحضري علبة بلاستيك فارغة واملئي نصفها بالماء ونصفها الثاني بـ "الكلور"، ثم قومي برشّ هذا الخليط على منطقة العفن، وبعد بضع دقائق ستلاحظين زوال البقعة تدريجياً، ومن ثم افتحي نوافذ الغرفة لتجفّ.
- استعملي أحد أنواع المنظّفات التي تحتوي على مادة تبيض فعّالة، حيث تقومين بحكّ البقعة بفرشاة خشنة، ثم اشطفيها بالماء واتركيها لتجفّ.
- قومي برشّ مكان العفن بواسطة المضاد للميكروبات والجراثيم المتوافر في جميع المتاجر.
- استعملي الجهاز المانع للرطوبة في الغرف الأكثر عرضة لها، ما يحول دون ظهور العفن على الجدران.
- افتحي النوافذ وأبواب الغرف المعرّضة للرطوبة كي يدخلها الهواء، منعاً لظهوره.
- احرصي على أن تبقى الغرف جافّة، ولا سيّما دواخل الحمّامات.

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