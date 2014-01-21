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وزيرا خارجية إثيوبيا والامارات يبحثان سبل تعزيزالعلاقات بين البلدين

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وزيرا خارجية إثيوبيا والامارات يبحثان سبل تعزيزالعلاقات بين البلدين وزيرا خارجية إثيوبيا والامارات يبحثان سبل تعزيزالعلاقات بين البلدين

ارشيفية

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية اليوم أن وزير الخارجية الاثيوبى د.تاضروس أدهانوم بحث مع نظيره الاماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأوضحت الوزارة فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن ” أن وزير الخارجية الاماراتى أعرب عن شكره للوزير تاضروس على زيارته لأبو ظبى مع رئيس الوزراء الاثيوبى هايلى ماريام دسالين ، وأن د. تاضروس أعرب عن حرص إثيوبيا على تعزيز التعاون بين البلدين وأنها تعمل من أجل تنفيذ ذلك “.

وجاء فى البيان ” أن د.تاضروس قام باطلاع وزير الخارجية الاماراتى على جهود إثيوبيا من أجل استخدام موارد الطاقة المتجددة ، بما فى ذلك توليد الطاقة بالقوى المائية ، وأن الشيخ بن زايد آل نهيان قال إن إثيوبيا لديها إمكانيات ضخمة فى مجال الطاقة المتجددة ، وإن الامارات ترغب فى التعاون معها ، وإنها تهتم باقامة شراكة قوية مع القارة الأفريقية فى قطاع الطاقة وطلب تأييد إثيوبيا لتنفيذ ذلك”.

وأشار البيان إلى أن وزيرى خارجية البلدين تبادلا الأفكار بشأن عقد الاجتماع الوزارى المشترك للبلدين فى المستقبل القريب.

أ ش أ

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