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ضبط 9 عناصر تكفيرية و هدم مجموعة من الأنفاق فى حملة أمنية بشمال سيناء

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ضبط 9 عناصر تكفيرية و هدم مجموعة من الأنفاق فى حملة أمنية بشمال سيناء ضبط 9 عناصر تكفيرية و هدم مجموعة من الأنفاق فى حملة أمنية بشمال سيناء

ارشيفية

أعلنت مصادر أمنية ضبط 9 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وحرق 5 عشش وعدد من البؤر الخاصة بالعناصر الإرهابية في حملة أمنية موسعة جنوب الشيخ زويد ورفح.

وأضافت المصادر أنه تم بالإضافة إلى ذلك هدم وتدمير عدد من الأنفاق المستخدمة فى التهريب بين وقطاع غزة.

وفي سياق متصل، تم ضبط 44 هاربا من المطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، علاوة على تحرير 96 مخالفة مرورية، في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام، والتى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين، محمد.ع.ع ( 25 عاما)، المقيم فى حى الصفا بدائرة قسم شرطة رابع العريش والمحكوم عليه فى قضية جنايات(مخدرات)، محمود.ع.م( 50 عاما)، المقيم فى قرية رابعة بدائرة قسم شرطة رمانة والمحكوم عليه فى قضية جنايات(مخدرات)، إلى جانب 24 محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، و4 محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف، و10 محكوم عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية، ومحكوم عليه فى قضايا جنح الغرامات المستأنفة.

من جهة أخرى، تم ضبط وتحرير 96 مخالفة مرورية متنوعة، وتم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
> أ ش أ

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