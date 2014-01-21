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مباحث الهرم تضبط إثنين استخدما الأسلحة خلال مسيرات الإخوان

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مباحث الهرم تضبط إثنين استخدما الأسلحة خلال مسيرات الإخوان مباحث الهرم تضبط إثنين استخدما الأسلحة خلال مسيرات الإخوان

ارشيفية

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الأهرام من ضبط كلاً من إسلام . م . م –21 سنة– عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وكريم . م . م –24 سنة عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، أثناء إستقلال كلاً منهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ، وسيرهما بشارع الليبينى بدائرة القسم، وبحوزتهما ( 2 ) سلاح أبيض عبارة عن ( مطواة)، و( 16 ) زجاجة مولوتوف، و( 17 ) زجاجة مياه غازية فارغة لإستخدامها فى صنع المولوتوف.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إسخدامها فى التشاجر مع أخرين بمنطقة إمبابة، وبالبحث والتحرى تبين أن المذكوران من سيئى السمعه ويتم الإستعانه بهما للمشاركة فى المسيرات والتظاهرات بغرض التعدى على قوات الجيش والشرطة مقابل أجر مادى، كما تبين قيامهما بسرقة الدراجتين البخارتين المضبوطتان بحوزتهما.

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