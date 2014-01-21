مباحث بورسعيد تضبط سيارة مجهولة في وحدة المرور

نجحت مباحث المرور ببورسعيد تنجح فى ضبط سيارة ملاكى مجهولة المصدر، حيث أكدت تحريات مباحث المرور ببورسعيد إعتزام أحد الأشخاص تجديد رخصة تسيير سيارة، مستخدماً فى ذلك سيارة ماركة (كيا سيراتو) مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم اعداد كمين أسفر عن ضبطه وتبين أنه محمد . ص . م –27 سنة – ومقيم بمحافظة الغربيه، وبحوزته السيارة رقم (605 ملاكى بورسعيد)، وبعرض السياره على لجنة الفحص الفنى بإدارة المرور تبين وجود لحام دائرى حول المنطقة الحاملة لرقم الشاسية ، مما يؤكد كون السيارة مجهولة المصدر، وبسؤال المذكور عن كيفية تحصلة على السياره المضبوطة أفاد بقيامة بشرائها من شخص يدعى عصام . ف . ت – ومقيم بمحافظة الغربية بمبلغ مالى قدره ( 85000 ) وأنه لا يعلم بكون السيارة مجهولة المصدر .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط بائع السيارة.