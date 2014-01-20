البدري يرد على جوزيه: تعلمت أن أكون ' حاد ' مثلك

تعجب حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي من وصف مانويل جوزيه له بحاد الطباع مع اللاعبين.

وكان جوزيه قد وصف البدري في حوار تليفزيوني بأنه حاد الطباع مع اللاعبين مما يتسبب في مشاكل معهم داخل الفريق.

ورد البدري عبر FilGoal.com "استمعت لتصريحات جوزيه عني، وأفخر بأنه وصفني بأنني شخصية قوية وحازمة فهذا أمر لا يعيبني".

وأكمل "ولكني تعجبت كيف يصفني بحاد الطباع، وهو من علمنا ذلك".

وفسر المدير الفني الحالي للمنتخب الأوليمبي "جوزيه دخل في صدامات مباشرة مع بعض اللاعبين بسبب شخصيته الحادة وعلى رأسهم عصام الحضري وشادي محمد ومحمد شوقي وحسام غالي".

وأكمل "طوال مشواري لم أدخل في صدام شخصي مع أي لاعب كنت فقط أقوم بدوري كمدير للفريق يجب أن يكون حازما في بعض الأوقات حتى لا أفقد السيطرة".

وعمل البدري مع جوزيه في منصب المدرب العام ومدير الكرة لما يقرب من سبع سنوات قبل أن يتولى القيادة الفنية للأهلي خلفا للمدير الفني البرتغالي.