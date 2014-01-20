محافظ الإسكندرية يحضر حفل تكريم أبطال مسلسل الشك

حضر اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية حفل تكريم لفنانى الإسكندرية وفنانى وأبطال مسلسل الشك والذى نظمته جمعية الفن والفكر بلإسكندرية والتى يرأسها الشاعر والممثل أحمد يحيى بالتعاون مع اتحاد المبدعين السكندريين.

وحضر كل من المخرج محمد النقلى والسيناريست أحمد محمود أبوزيد والفنانة صابرين ونضال الشافعى والمنتج محمود شميس وتم تكريم العديد من فنانى الإسكندرية ومنهم عثمان محمد على ونادية أمير ومحاسن عبد اللطيف.

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