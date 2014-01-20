أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يحضر حفل تكريم أبطال مسلسل الشك

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يحضر حفل تكريم أبطال مسلسل الشك محافظ الإسكندرية يحضر حفل تكريم أبطال مسلسل الشك

حضر اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية حفل تكريم لفنانى الإسكندرية وفنانى وأبطال مسلسل الشك والذى نظمته جمعية الفن والفكر بلإسكندرية والتى يرأسها الشاعر والممثل أحمد يحيى بالتعاون مع اتحاد المبدعين السكندريين.

وحضر كل من المخرج محمد النقلى والسيناريست أحمد محمود أبوزيد والفنانة صابرين ونضال الشافعى والمنتج محمود شميس وتم تكريم العديد من فنانى الإسكندرية ومنهم عثمان محمد على ونادية أمير ومحاسن عبد اللطيف.

للمزيد من أخبار المحافظات..

"انقذوا الإسكندرية": حذف 28 مبنى من سجل المبانى التراثية أمر خطير

"النور" بدمياط يجتمع لتقييم أداء حملة "نعم للدستور" بالمحافظة

أمن الدقهلية: رئيس الجامعة طلب من القوات السيطرة على مظاهرات الإخوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365