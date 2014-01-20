تحالف دعم مرسي بالأقصر: أمام الشرطة ساعات للإفراج عن المعتقلين وإلا سنرد بحسم

أصدر ما يسمي بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمحافظة الأقصر بيانا ، مساء الاثنين ، حذر فيه مما وصفه بالممارسات الهمجية التى تقوم بها وزارة الداخلية على حد وصفه .

وقال البيان الذي نشر علي صفحة التحالف بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك )” أن التحالف يمهل شرطة الانقلاب وعلى رأسهم ياسر شلتوت رئيس مباحث مركز شرطة اسنا عدة ساعات للافراج عن المعتقلين والا سيكون رده قاسيا وحاسما وغير متوقع” .

وذكر البيان على لسان القيادى بالتحالف حسين محمد_انه صبره قد نفذ على بلطجة الداخلية التى تمارس كل يوم بحق ابناء الشعب الاقصرى موضحا ان التحالف يعلم اسماء الضباط المتورطين وكذلك عناوين اسرهم وانه وفى حال عدم الاستجابة لمطالبه بالافراج عن المعتقلين سيقوم بمحاسبة هؤلاء اليوم وليس غدا.

من جانبه قال مدير أمن الأقصر أنه لن يرد علي مثل هذه التهديدات سوي بعبارة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ” اللي عاوز يجرب يقرب “.

كانت قوات الشرطة بمدينة اسنا جنوب الأقصر قد فرقت مسيرة بالدراجات البخارية لأنصار جماعة الإخوان المسلمين والقت القبض علي عدد من المشاركين فيها .