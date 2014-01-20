ديوان “بيننا سمكة” للشاعرة عبير عبد العزيز ينافس على جائزة الشيخ زايد للكتاب

وصل ديوان “بيننا سمكة” للشاعرة المصريةعبير عبدالعزيزللقائمة النهائية الطويلة بالدورة الثامنة لجائزة الشيخ زايد ال نهيان للكتاب ، وذلك عن فرع: “أدب الطفل والناشئة”.

ويتنافس على الجوائز11 عملا من أصل أكثر من 200 تقدموا للمسابقة ، ومن الأعمال المتنافسة ، قصة “قبعة رغدة” لتغريد النجار من الأردن، “ألف حكاية وحكاية” للدكتور العراقى شفيق مهدي،وثلاثون قصيدة للأطفال” لجودت فخر الدين من لبنان،و قصة “دجاجة البيت الذي رحل” لحسن عبدالله من لبنان.

وتجري حاليا أعمال لجان التحكيم لتقييم الكتب، وستجتمع الهيئة العلمية في منتصف مارس المقبل لمراجعة تقارير المحكمين تمهيداً لعرضها على مجلس الأمناء لاعتماد الأسماء المرشحة للفوز في فروع الجائزة التسعة والتي تبلغ القيمة الإجمالية لها سبعة ملايين درهم إمارتي.

وستختتم أعمال الدورة الثامنة للجائزة بحفل تكريم في الرابع من مايو من العام المقبل 2014 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يذكر إن اللوحات الفنية فى ديوان”بيننا سمكة” لفنان الكاريكاتير سمير عبد الغنى.