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ما حقيقة أزمة سميرة سعيد مع مهرجان الغردقة؟

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ما حقيقة أزمة سميرة سعيد مع مهرجان الغردقة؟ ما حقيقة أزمة سميرة سعيد مع مهرجان الغردقة؟

نفى حسام عامر رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الغردقة السادس لروسيا ودول الكومنويلث، وجود أي أزمة مع سميرة سعيد، وقال إنّ كل الأخبار التي تواردت بهذا الشأن ليس لها أي أساس من الصحة، وأكد أن الفنانة كانت بالفعل من ضمن النجوم المشاركين بالمهرجان، إلا أنّها اشترطت الانصراف قبل يوم 21 يناير وبذلك فهي تفوت حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان وحفل الختام بسبب انشغالها بارتبطات في المغرب.
ونظرا لعدم توافق ظروف سميرة مع المهؤجان قررت الاعتذار عن الحضور بحسب عامر، الذي نفى أيضاً ما تردد عن اعتذار حجازي متقال عن المهرجان، مؤكداً انه لم يلحق بطائرته فتأخر حضوره يوماً واحداً لكنه لم يقرر الاعتذار.

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