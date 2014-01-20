Matthew McConaughey و Cate Blanchett أفضل ممثلين لعام 2013

أعلن عن الفائزين بجوائز الـ Screen Actors Guild وهي الأبرز بفئة التمثيل في موسم الجوائز لأنها صادرة عن نقابة الممثلين في الولايات المتحدة الأميركية. في فئة الأفلام السينمائية، فاز جميع الممثلين الذين شاركوا في بطولة فيلم American Hustle بجائزة Screen Actors Guild كأفضل أداء لمجوعة ممثلين في فيلم. ونال Matthew McConaughey جائزة Screen Actors Guild كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Dallas Buyers Club والذي نال عنه أيضاً الممثل Jared Leto جائزة أفضل ممثل في دور مساعد. وفازت Cate Blanchett بجائزة Screen Actors Guild كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Blue Jasmine وفازت الممثلة Lupita Nyong'o بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم Twelve Years A Slave. أما الممثلة Rita Moreno التي فازت عام 1962 بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلمWest Side Story فتمّ تكريمها بجائزة Screen Actors Guild فخرية عن مجمل أعمالها في مسيرتها الفنية.