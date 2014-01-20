برنامج X Factor يعيد كارول سماحة إلى بيروت

تمضي الفنانة كارول سماحة اوقاتاً ممتعة في مصر، وقد نشرت اخيراً على موقعها على "تويتر" صورة لهاً مع زوجها رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات "النهار" المصرية رجل الأعمال وليد مصطفى، تم التقاطها لهما من مقابلة خاصة في االقاهرة، وهذه الصورة تُعد أول ظهور إعلامي لها مع زوجها بعد انتقالها للاستقرار معه في مصر

وفي دردشة لـ "سيدتي نت" مع مدير أعمالها ماريو اسطا، قال" كارول سعيدة جداً في مصر وهي منهمكة حالياً في تجهيز بيت الزوجية لكي تعيش تحت سقفه مع الشخص الذي تحبه والذي اختارته شريكاً لحياتها".

وعما إذا كان مشروع كارول الفترة المقبلة هو الحمل والإنجاب، أجاب ماريو " كارول تتمنى أن تصبح أماً وهي ستكون سعيدة في حال تحقق هذا الحلم، ولكن موضوع الأمومة بيد الله ولا يمكن التحكم به".

عن إمكانية مشاركة كارول في مشاريع تمثيلية في مصر، أكد ماريو أنّ" كارول لا تفكر في التلفزيون في هذه المرحلة بل أن المسرح هو الهمّ الفني الوحيد الذي يشغل تفكيرها حالياً، وهناك مفاوضات تجري مع أكثر من جهة لعرض مسرحية "السيدة" في اكثر من بلد عربي، ولكن لم يحصل اتفاقاً رسمياً مع اي منها حتى الآن".

اما بالنسبة لمشاركة كارول في برنامج X Factor فأوضح ماريو قائلاً "نحن اجتمعنا واتفقنا على كل التفاصيل، ولكن يبدو ان هناك نية لتأجيل عرض البرنامج لمدة شهر أو أكثر يبدو أنها تعود لأسباب لها علاقة بآلية عمل البرنامج".

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