بالصّور... هبة نور متّهمة بتقليد هيفا وهبي

بعد تغيير هيفا وهبي لون شعرها إلى الأحمر، سارت العديد من الفنانات على خطى النجمة الأكثر إثارة للجدل، بمن فيهن الفنّانة السّوريّة هبة نور التي قامت بصبغ شعرها باللّون الأحمر.

واتّهم روّاد موقع "فيس بوك" هبة نور بتقليد هيفا، بعد أن قامت بتحويل شعرها إلى الأحمر في أشهر صالونات بيروت، كما قامت بنشر صورها عبر صفحتها الشّخصيّة على "فيس بوك".

وسبقَ للمتابعين أن اتّهموا هبة نور بتقليد الفنّانة اللبنانيّة مايا دياب، عندما قامت بصبغ شعرها باللون البلاتينيّ الفاتح، فيما اعتمدت اللون البرونزي لجسدها.

وعلى الصّعيد الفنّي، تشارك نور في مسلسل "نساء من هذا الزّمن" للمخرج أحمد إبراهيم الأحمد، ومسلسل "بواب الريح" للمخرج المثنّى صبح.

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