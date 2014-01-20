اليوم..اجتماع لشعبة الحديد للانتهاء من إعداد مستندات الإغراق على التركى

تعقد شعبة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا اليوم، الاثنين، لبحث آخر تطورات أزمة إلغاء الرسوم الوقائية على وردات الحديد التركى.

وقال محمد حنفى، مدير الغرفة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع سيحضره جميع الصناع المتضررين من القرار، لافتاً إلى انتهاء جميع المصانع المتضررة من إعداد المستندات التى تثبت مدى تضررهم من وقف رسوم الإغراق على وردات الحديد التركى بواقع 6.8%، والتى طالبت بها وزارة الصناعة والتجارة من أجل البدء فى تحقيق الإغراق.

وأشار "حنفى" إلى أن شعبة الحديد من الممكن أن تبحث عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبد النور، لمناقشة الأزمة، خاصة بعد ارتفاع قيمة وردات الحديد التركى إلى أكثر من 200 ألف طن.

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