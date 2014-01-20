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طلبات البنوك تتخطى طرح المالية لـ 4 مليارات جنيه سندات خزانة مرتين

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طلبات البنوك تتخطى طرح المالية لـ 4 مليارات جنيه سندات خزانة مرتين طلبات البنوك تتخطى طرح المالية لـ 4 مليارات جنيه سندات خزانة مرتين

أعلنت وزارة المالية نتائج طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه، بجلسة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإليكترونى على الإنترنت، إنه تم طرح سندات خزانة لأجل 3 سنوات تستحق فى 3 ديسمبر 2016، بقيمة 2 مليار جنيه.

وحقق متوسط العائد على السندات 12.349%، فى حين بلغ أعلى عائد 12.420%، وأقل عائد 12.250%، وتمت التغطية بمعدل 1.74 مرة.

كما طرحت المالية سندات خزانة لأجل 7 سنوات تستحق فى 5 نوفمبر 2020، بقيمة 2 مليار جنيه.

وبلغ متوسط العائد على السندات 14.012%، فى حين بلغ أعلى عائد 14.080%، وأقل عائد 13.80%، وتمت التغطية بواقع 2.16 مرة.

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