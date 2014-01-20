صورة - رونالدو فخور لتكريمه بدرجة الضابط الأعظم في البرتغال

لشبونة، (إفي): أعرب نجم كرة القدم وأفضل لاعب في العالم، كريستيانو رونالدو، اليوم عن فخره لتكريمه بأحد أعلى الأوسمة التي تمنحها الدولة البرتغالية، وتعهد بمواصلة الطريق لتحقيق إنجازات "باسم البرتغال".

وأكد كريستيانو المتوج مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2013 وذلك للمرة الثانية في مشواره، عقب تسلمه وسام "إنفانتي دون إنريكي" بدرجة الضابط الأعظم من رئيس البلاد أنيبال كافاكو سيلفا، في تصريح مقتضب "إنه لمن دواعي فخري ان أتسلم هذا الوسام".

وشهد حفل تسليم الوسام حضور ممثلين عن الحكومة البرتغالية والاتحاد البرتغالي لكرة القدم والنادي الحالي لـ(الدون)، ريال مدريد، والسابق سبورتنج لشبونة.

وجاء تكريم رونالدو الذي سيكمل الشهر المقبل عامه الـ29 لاعتباره رمزا للبرتغال بكافة انحاء العالم، ومثالا يحتذى به للاجيال القادمة.

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي "هذا الوسام يعطيني الحافز لمواصلة العمل بشكل أفضل وأكبر، ومواصلة رفع اسم البرتغال في أعلى المستويات بالمحافل الدولية".

وأكد رونالدو، الذي تسلم الجائزة في قصر بيليم الرئاسي بلشبونة، شعوره بـ"السعادة" لحصوله على هذا التكريم، بعد أسبوع من تسلمه جائزة الكرة الذهبية.

وأضاف "إنني سعيد للغاية وأريد مواصلة مشواري محققا العديد من الإنجازات، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي".

من جانبه تذكر الرئيس البرتغالي أنيبال كافاكو سيلفا الراحل إزيبيو، وامتدح كريستيانو لترويجه للبلاد في أنحاء العالم، ولكونه مثلا أعلى للشباب.

وصرح "في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه البرتغال لاتحاد الجميع في صف واحد، تأتي انتصارات رونالدو لتعطينا مزيد من السعادة والطاقة".

ويأتي حصول كريستيانو على وسام "الضابط الأعظم" بعد عشر سنوات من حصوله أيضا وزملائه بمنتخب البرتغال على نفس الجائزة ولكن بدرجة "ضابط" بعدما حقق منتخب "برازيل أوروبا" وصافة أمم أوروبا 2004.