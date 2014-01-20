اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات الدوري إلى 28 يناير بسبب احتفالات ذكرى الثورة

قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل الجولة المقبلة من الدوري الممتاز بسبب احتفالات ذكرى 25 يناير المُقبل على أن يتم استئنافها مرة أخرى يوم 28 من نفس الشهر.

و كان اتحاد الكرة تلقى خطابا من الجهات الأمنية تطالبه بإيقاف النشاط الكروي لما بعد 25 يناير بسبب الاحتفالات بذكرى الثورة.

وكان من المفترض أن تنطلق الجولة الخامسة للدوري يوم 22 يناير الجاري إلا أنه تم تأجيلها.

كما ستؤجل أيضا منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية وكل الأنشطة الرياضية لنفس الأسباب.

وكان عزمي مجاهد أكد في تصريحات لبرنامج “الحياة الآن” عصر اليوم، الاثنين، أنه لا تأجيل لمباريات الدوري إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.