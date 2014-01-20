شرطة المعادى تضبط عاطل بحوزتة 41 كيلو بانجو

تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط عاطل وبحوزته 41 كيلو جرام من مخدر البانجو بقصد الإتجار، حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام “أحمد . ح . م” 38 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة بولاق، والسابق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية ” بلطجة” بالإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من المنطقة الجبلية بشق التعبان دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطه المتهم وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 41 ) كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.