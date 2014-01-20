أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شرطة المعادى تضبط عاطل بحوزتة 41 كيلو بانجو

Google+ Print
شرطة المعادى تضبط عاطل بحوزتة 41 كيلو بانجو شرطة المعادى تضبط عاطل بحوزتة 41 كيلو بانجو

أرشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط عاطل وبحوزته 41 كيلو جرام من مخدر البانجو بقصد الإتجار، حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى قيام “أحمد . ح . م” 38 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة بولاق، والسابق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية ” بلطجة”  بالإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من المنطقة الجبلية بشق التعبان دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطه المتهم وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 41 ) كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا