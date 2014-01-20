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برخاد عبدي.. سائق التاكسي الصومالي الذي ينافس على الأوسكار

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برخاد عبدي.. سائق التاكسي الصومالي الذي ينافس على الأوسكار برخاد عبدي.. سائق التاكسي الصومالي الذي ينافس على الأوسكار

ترشيح الممثل الصومالى الأصل برخاد عبدي”28عاما” للحصول على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دورة في فيلم “كابتن فيليبس”،كان أحد أقوى مفاجأت المسابقة ، فقبل ثلاث سنوات فقط، كان هذا الممثل يعمل سائق تاكسي في مينيابوليس الأمريكية.

وعقب إعلان أكاديمية الأوسكار في 16 يناير،عن ترشيحه لجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن أدائه في فيلم “كابتن فيليبس” للمخرج بول غرينغراس، قال برخاد “إنه أمر مثير للغاية. إنه حقا شرف لي، إني سعيد بهذا الترشيح ويصعب عليّ تصديقه بعد” .

وكان برخاد عبدي قبل ثلاث سنوات بعيدا عن عالم النجوم والسينما ، ولكن مشاركته في عملية “كاستينغ” لاختيار ممثلين سمع بها عبر تلفزيون محلي غيّرت مجرى حياته، بعد اختياره لتقمص دور “موز” في الفيلم، وهو زعيم مجموعة قراصنة تختطف باخرة أمريكية.

ووجد برخاد المبتدأ نفسه في هذا الفيلم المستلهم من قصة واقعية، وجها لوجه مع أحد أبطاله، وهو توم هانكس الذي طالما أعجب به خلال طفولته بدوره في “فورست غيمب”.

وروى برخاد عبدي تفاصيل تجربته السينمائية الأولى قائلا “كنت خائفا نوعا ما ، فحاولت أن أتقمص دور هذا الرجل لفترة، استنفذت الكثير من الخيال وتحدثت إلى عديد الأشخاص القادمين من الصومال وقرأت الكثير عن القرصنة”.

 

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