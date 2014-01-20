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ضبط 12 طالبا إخوانيا فى أحداث عنف جامعة المنصورة

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ضبط 12 طالبا إخوانيا فى أحداث عنف جامعة المنصورة ضبط 12 طالبا إخوانيا فى أحداث عنف جامعة المنصورة

تمكنت قوات الأمن بلدقهلية من القبض على 12 عضوا بجماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث العنف بجامعة المنصورة اليوم، وهم كل من: عبد الرحمن منصور طالب هندسة – عبد الله أبو الفضل محمد طالب هندسة – لطفى كمال عماشة طالب بكلية الزراعة ومقيم بالمدينة الجامعية – محمد لطفى إبراهيم – محمد إبراهيم حسن دواد أكاديمية السلاب.

كما تم القبض على كل من: محمد طارق متولى أكاديمية الدلتا - محمد ماهر محمد كلية الطب – محمد حمودة عبدالرازق الخولى طب بيطرى – محمد كمال فرج المهدى رابعة هندسة - عمرو محمد مصطفى السيد كلية تجارة – محمد مصطفى يونس طالب بالثانوى – مصطفى جمال البرعى.

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