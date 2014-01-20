ضبط 12 طالبا إخوانيا فى أحداث عنف جامعة المنصورة

تمكنت قوات الأمن بلدقهلية من القبض على 12 عضوا بجماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث العنف بجامعة المنصورة اليوم، وهم كل من: عبد الرحمن منصور طالب هندسة – عبد الله أبو الفضل محمد طالب هندسة – لطفى كمال عماشة طالب بكلية الزراعة ومقيم بالمدينة الجامعية – محمد لطفى إبراهيم – محمد إبراهيم حسن دواد أكاديمية السلاب.

كما تم القبض على كل من: محمد طارق متولى أكاديمية الدلتا - محمد ماهر محمد كلية الطب – محمد حمودة عبدالرازق الخولى طب بيطرى – محمد كمال فرج المهدى رابعة هندسة - عمرو محمد مصطفى السيد كلية تجارة – محمد مصطفى يونس طالب بالثانوى – مصطفى جمال البرعى.

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