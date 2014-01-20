أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راعي وست بروميتش يطلب حذف شعاره من قميص أنيلكا

Google+ Print
راعي وست بروميتش يطلب حذف شعاره من قميص أنيلكا راعي وست بروميتش يطلب حذف شعاره من قميص أنيلكا

طلبت شركة "زوبلا" الراعي الرسمي لقمصان وست بروميتش ألبيون حذف اسمها من على قميص مهاجم الفريق نيكولاس أنيلكا.

وتعود القصة إلى مباراة وست بروميتس وويست هام في الدوري ديسمبر الماضي، حيث احتفل أنيلكا بهدفه مؤديا تحية معروفة داخل فرنسا بأنها نازية ومعادية للسامية، وتدعى "كينيلي"، عن طريق مد الذراع إلى الأرض ووضع اليد المعاكسة على الكتف.

وتعرض اللاعب "المسلم" للعديد من الانتقادات، وهو ما جعله يصرح أنه لم يكن يعرف أن للإشارة أبعاد دينية مشيرا إلى أنه استلهمها من صديقه وهو فنان كوميدي فرنسي.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن الشركة التي تمتلك موقعا إلكترونيا مختصا بالعقارات طلبت حذف شعارها من على قميص أنيلكا في مباراة إيفرتون يوم الاثنين في الدوري.

وزعمت الصحيفة أن الشركة غاضبة من عدم اتخاذ موقف تجاه مهاجم ريال مدريد وتشيلسي السابق.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقات مع أنيلكا، يواجه بسببها خطورة الإيقاف لخمس مباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يهودي الديانة، ويخطط لفسخ التعاقد مع وست بروميتش في أقرب وقت ممكن، وهو الذي يوفر للنادي ثلاثة ملايين جنيه إسترليني سنويا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع