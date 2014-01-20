راعي وست بروميتش يطلب حذف شعاره من قميص أنيلكا

طلبت شركة "زوبلا" الراعي الرسمي لقمصان وست بروميتش ألبيون حذف اسمها من على قميص مهاجم الفريق نيكولاس أنيلكا.

وتعود القصة إلى مباراة وست بروميتس وويست هام في الدوري ديسمبر الماضي، حيث احتفل أنيلكا بهدفه مؤديا تحية معروفة داخل فرنسا بأنها نازية ومعادية للسامية، وتدعى "كينيلي"، عن طريق مد الذراع إلى الأرض ووضع اليد المعاكسة على الكتف.

وتعرض اللاعب "المسلم" للعديد من الانتقادات، وهو ما جعله يصرح أنه لم يكن يعرف أن للإشارة أبعاد دينية مشيرا إلى أنه استلهمها من صديقه وهو فنان كوميدي فرنسي.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن الشركة التي تمتلك موقعا إلكترونيا مختصا بالعقارات طلبت حذف شعارها من على قميص أنيلكا في مباراة إيفرتون يوم الاثنين في الدوري.

وزعمت الصحيفة أن الشركة غاضبة من عدم اتخاذ موقف تجاه مهاجم ريال مدريد وتشيلسي السابق.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقات مع أنيلكا، يواجه بسببها خطورة الإيقاف لخمس مباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يهودي الديانة، ويخطط لفسخ التعاقد مع وست بروميتش في أقرب وقت ممكن، وهو الذي يوفر للنادي ثلاثة ملايين جنيه إسترليني سنويا.