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ماركا: أداء دي ماريا يخرس منتقديه

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ماركا: أداء دي ماريا يخرس منتقديه ماركا: أداء دي ماريا يخرس منتقديه

أ ش أ - بعد الضجة التى أثارتها الاشارة التى قام بها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أثناء تغييره فى أحدى مباريات ريال مدريد قبل اكثر من إسبوعين، جاء أداء اللاعب المتميز فى المباريات الاخيرة ليخرس منتقديه سواء فى المدرجات او فى جنبات النادي الملكي.

وذكرت صحيفة ماركا أن دي ماريا عاد ليضمن مكانا أساسيا فى طريقة لعب 4-3-3 وبدأ المباريات الثلاث الاخيرة ونجح بجانب أدائه ومجهوده الوافر فى تسجيل هدفين ليعود الى مستواه المعتاد.

وأضافت ماركا أن الإيطالى كارلو أنشيلوتي المدير الفنى للريال وضع دى ماريا على مقاعد البدلاء فى مباراة اوساسونا ليحمى اللاعب من عاصفة غضب الجماهير بعدما ماتردد من قيامه باشارة خارجة اثناء تغييره فى اللقاء السابق.

وبعد أن جرب انشيلوتي دى ماريا فى الجناح الايسر فى لقاء فالنسيا أشركه فى نفس المكان ليكون هذا هو السبيل الوحيد للاستفادة منه ومن الويلزي جاريث بيل فى نفس الوقت سواء فى الجانب الهجومى او التغطية على المدافع الايسر مارسيلو فى حالة اندفاعه للامام فى ظل قدرته على قطع الكرات فى الهجمات المرتدة للخصوم.

وعاد الارجنتيني الدولي ليثبت أنه أحد خيارات انشيلوتي الاساسية خاصة وأنه غاب عن ثلاث مباريات فقط ولعب 27 مباراة من بينها 21 كأساسي وسجل ثمانية أهداف وصنع تسعة أخرى هذا الموسم.

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