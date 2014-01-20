أفضل 5 مضخات يمكن استخدامها لشفط الحليب

مضخة الحليب جهاز يستخدم لمساعدة المرضعات على استخراج حليب الثدي الفائض عن الحاجة أو لحفز إفراز الحليب عند النساء، اللواتي يعانين من نقص في تدفق هذا السائل الأبيض بهدف المساعدة على إتمام عملية الرضاعة الطبيعية التي تحرص العديد من الأمهات على توفيرها لأبنائهن لما لها من فوائد جمة لصحة ومناعة الّرضع.

مضخة الحليب ذات أهمية كبرى للأمهات العاملات أيضاً، ذلك أنه بالإمكان استخدامها لشفط حليب الثدي وتخزينه وحفظه في زجاجات معقمة لاستخدامه في عملية رضاعة الحليب الطبيعي عن طريق إعطائه لحديثي الولادة بعد في زجاجات الحليب.

وتأتي مضخة الحليب على 3 أشكال، فمنها ما يعمل يدويًا ومنها ما يعمل باستخدام البطاريات أو بالكهرباء.

تتوافر الأسواق العربية على عدة أنواع من مضخات الحليب التي تتوفر بأنواع وأسعار مختلفة، وبعد جولة بين المواقع العربية التي تعرض أعدادًا متنوعة منها، اخترنا أن نقدم لك عزيزتي الأم أفضل 5 أجهزة لضخ الحليب والتي نعتقد بفائدتها للأم العاملة على وجه الخصوص:

1- مضخة الثدي التقليدية من شيكو Chicco

تتميز بالكلاسيكية وسهولة الاستخدام مما يجعل عملية استخراج الحليب أكثر سهولة وكفاءة. كما ويتكون الجهاز من عدة أجزاء من البلاستيك الصحي الذي يضمن سهولة التعقيم.

2- مضخة الحليب الخالية من BPA والمقدمة من فيليبس أفنت Philips Avent

مضخة يدوية وسهلة الاستخدام للأم العاملة حيث تحتوي على وسادة تدليك تساعد على تحفيز الثدي في عملية مشابهة للرضاعة مما ييسر جمع الحليب بسرعة.

3- مضخة ميديلا سوينغ ماكسي المزدوجة من Medela

تسمح للأمهات بشفط الحليب من كلا الثديين في نفس اللحظة مما يسمح بتوفير الوقت. تتميز بحجمها الصغير وخفة وزنها وتعمل على بطاريات أو محول رئيسي.

4- مضخة الصدر الكهربائية الصامتة من بيجون Pigeon

أكثر ما يميز هذه المضخة بجانب استخدام الكهرباء في تشغيلها هو خاصية الضخ الصامتة مما يوفر للمرضعة تجربة شفط حليب هادئة دون إزعاج.

5- مضخة الحليب من فارلين Farlin

مضخة يدوية تمتاز بالأمان وسهولة الاستخدام إضافة لمناسبتها لأحجام الثدي المختلفة.

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