قبائل جنوب سيناء تسلم كمية كبيرة من الأسلحة غير المرخصة الى القوات المسلحة

قامت 3 قبائل فى جنوب سيناء وهى ” الحيوات والجرايرة والصوالحة والجرارشة ” بجنوب سيناء اليوم الاثنين، بتسليم الجيش الثالث الميداني 50 قطعة سلاح آلي ورشاش مختلفة الأنواع ، وأكثر من 4 آلاف طلقة ذخيرة وكمية كبيرة من الدانات والقنابل اليدوية والأالغام من مخلفات الحروب السابقة ، وذلك في ثالث مبادرة للقبائل العربية لتسليم السلاح طواعية إلي القوات المسلحة للمعاونة في استعادة الأمن والاستقرار بسيناء ، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد الفتاح السيسي ،

وفي سابقة هي الأولي من نوعها قامت الحاجة جليلة جمعة عواد ابنة شيخ قبيلة الجرارشة بتقديم 10 أسلحة وكمية كبيرة من الذخائر ، مؤكدة أن ذلك يأتي استجابة لما لمستة من جهود مكثفة تبذلها القوات المسلحة والشرطة في محاربة العناصر الإجرامية والإرهاب في سيناء ، وبث الأمن والطمأنينة بين أبناء المجتمع السيناوي والحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم ، مما شجع القبائل والعشائر البدوية علي تسليم السلاح إلي القوات المسلحة وعدم جدوي الاحتفاظ به داخل القبائل .

وخلال الاحتفال الذي حضره عدد من شيوخ القبائل والعشائر وأهالي وبدو جنوب سيناء ، نقل قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب أسامة عسكر تحيات وزير الدفاع إلى مواطني سيناء باعتبارهم جزءا أصيلا ومكملا للقوات المسلحة في أدائها لمهامها ، للحفاظ علي امن مصر القومي بفضل تاريخهم وعطائهم الوطني الكبير .

وأكد علي أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية وأهالي سيناء لاستعادة الأمن والاستقرار لهذا الجزء الغالي من أرض مصر .

أ ش أ